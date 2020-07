Transferência sonante no mercado de treinadores da Ucrânia: o Dinamo de Kiev vai tentar contrariar a hegemonia do Shakhtar Donetsk com... Mircea Lucescu, técnico que esteve doze anos à frente da equipa agora orientada pelo português Luís Castro.

O contrato é válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.

«Quero apresentar Mircea Lucescu, um dos melhores treinadores do mundo. Espero que com a sua chegada e da sua equipa técnica, a tradição vencedora do Dinamo Kiev seja ressuscitada», refere Igor Surkis, presidente do Dinamo.

O novo treinador, nas primeiras declarações ao serviço do clube, mostrou-se agradecido pela oportunidade.

«Tinha saudades da Ucrânia. Queria regressar ao país, onde fui bem sucedido. Aqui tinha uma relação muito boa com os adeptos. Estou agradecido por chegar a um clube com grandes tradições, e jogadores tão talentosos», concluiu o romeno, que, além do Shaktar, orientou Besiktas, Galatasaray e a seleção romena, entre outros, numa carreira que começou em 1979.