Luís Mata despediu-se do FC Porto.

O lateral de 23 anos, que capitaneava a equipa B, na II Liga, publicou uma mensagem nas redes sociais.

«Cheguei ao clube do meu coração com 9 anos no velho campo da Constituição e saio acabado de fazer 23 como capitão da equipa B. Quero agradecer a todos que me ajudaram a crescer tanto como jogador mas principalmente como pessoa. Sendo o mais sincero possível tive poucos momentos difíceis nesta caminhada e saio com memórias eternas e o coração cheio por todas as pessoas que tive o privilégio de conviver e trabalhar todos os dias. Foram 14 anos no qual fui muito feliz e hoje chegou o dia em que a minha ligação contratual com o FC Porto acaba, mas o coração será sempre azul e branco. Sou portista desde o berço até à eternidade, obrigado FC Porto», escreveu na sua página oficial de Instagram.

Luís Mata assinou pelo Pogon Szczecin, da Polónia. O lateral esquerdo vai substituir outro português, Ricardo Nunes, que estava no clube desde 2014.