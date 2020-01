O Manchester United também anunciou um acordo com o Sporting para a transferência de Bruno Fernandes.

Em comunicado no site oficial, os red devils informam, no entanto, que a conclusão do negócio está pendente dos exames médicos e do acordo dos termos pessoais com o jogador.

Recorde-se que o United vai pagar 55 milhões por Bruno Fernandes ao Sporting, aos quais podem acrescer mais 25 em variáveis, tal como os leões explicaram no comunicado enviado à CMVM.