O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espera receber o reforço Amad Diallo durante o mês de janeiro.

O avançado marfinense, de apenas 18 anos, foi anunciado como reforço dos «red devils» em outubro, mas falta agora ultrapassar a questão burocrática para integrá-lo no plantel.

«Temos a papelada toda, ou estamos à espera de toda à papelada, mas não vejo qualquer obstáculo, na verdade. Esperamos tê-lo brevemente connosco. Estou muito entusiasmado, penso que já mostrou as suas qualidades algumas vezes. Claro que tem de aprender a jogar em Inglaterra, o nível é diferente, mas vamos dar-lhe tempo para evoluir e para expressar o talento que tem», referiu o técnico norueguês após a vitória sobre o Aston Villa, com um golo do português Bruno Fernandes.

Formado na Atalanta, Amad Diallo tem cinco jogos pela equipa principal, e já um golo marcado.