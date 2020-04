Manuel Machado é o novo treinador do Berço SC, clube que milita no Campeonato de Portugal. A notícia foi avançada pela imprensa desportiva e confirmada pelo Maisfutebol.



Sem clube desde a temporada 2017/18, quando deixou o Moreirense, o técnico de 64 anos prepara-se para abraçar um novo projeto na carreira, regressando às divisões inferiores. Há 20 anos que o treinador vimaranense não treinava no terceiro escalão do futebol nacional - o último clube foi o Fafe em 1999/20.



O nosso jornal sabe ainda que Manuel Machado já começou a trabalhar na constituição do plantel do Berço SC para 2020/21. O treinador principal desta época, Ricardo Martins passará a fazer parte da estrutura técnica do Professor na qualidade de adjunto sendo que, os restantes elementos da equipa técnica atual também vão permanecer no clube. De resto, esta foi uma condição estabelecida pelo próprio Manuel Machado.



Depois de passagens por diversos clubes como Moreirense, Vitória de Guimarães, Nacional, Arouca, Aris, Sporting de Braga e Académica, Manuel Machado vai ser oficializado na próxima semana como o novo rosto do projeto do Berço SC.



Recorde-se que o clube minhoto foi fundado em 2016 e em quatro temporadas subiu do terceiro escalão da AF Braga ao Campeonato de Portugal.