Benfica e Liverpool estão a acertar os detalhes finais da transferência de Darwin.

Nas últimas horas teve lugar uma maratona negocial que deixou o acordo praticamente fechado. As conversações prolongaram-se pela madrugada deste sábado, e já nesta manhã houve mais uma reunião entre as partes.

Tal como o Maisfutebol já tinha escrito, o Liverpool apresentou uma proposta de 80 milhões de euros de valor fixo, mais 20 milhões de euros em variáveis.

De recordar que o dono do Almería até já publicou, nas redes sociais, uma fotomontagem de Darwin com a camisola do Liverpool. O emblema espanhol tem direito a 20 por cento da mais-valia que o Benfica fizer com o avançado, que contratou há dois anos por 24 milhões de euros.

Darwin está ao serviço da seleção uruguaia, mas a imprensa deste país já noticiou, com base em fontes da federação, que existia a possibilidade de o jogador falhar o jogo com o Panamá para tratar da transferência.