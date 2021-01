O Marítimo garantiu um reforço para a frente de ataque: Sassá chega por empréstimo do Cruzeiro e é esperado no Funchal nesta sexta-feira.

O avançado de 27 anos iniciou a carreira no Botafogo, e conta também com passagens por Oeste e Náutico.

No Cruzeiro desde 2017, esteve cedido ao Coritiba em 2020, e agora encara a primeira experiência no estrangeiro, para jogar no Marítimo.