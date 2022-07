Na cerimónia de apresentação dos reforços Chancel Mbemba (ex-FC Porto), Samuel Gigot e Isaak Touré, o presidente do Marselha confirmou mais dois jogadores a caminho.

«Temos um princípio de acordo pelo Clauss (Jonathan Clauss, do Lens), e o Blanco vai viajar, temos um princípio de acordo com o Celta de Vigo (Rubén Blanco, do Marselha)», revelou o presidente do emblema francês, Pablo Longoria.

O Marselha também já anunciou o avançado colombiano Luis Suárez, recrutado ao Granada, mas não quer ficar por aqui, e há um português na lista de potenciais reforços.

«Discutimos diferentes perfis de jogadores. O Veretout é jogador da Roma. O Nuno Tavares ainda está à procura do seu espaço no Arsenal. Vamos ver nas próximas semanas, mas procuramos um jogador para o lado esquerdo. Estamos a falar de jogadores de nível elevado, muito solicitados. É preciso paciência no mercado», acrescentou Longoria.