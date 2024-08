Maxi Araújo chegou ao fim da manhã deste domingo a Lisboa para concluir a transferência para o Sporting, conforme o Maisfutebol noticiou oportunamente.



O internacional uruguaio prepara-se assim para deixar o Toluca e mudar-se os leões naquela que será a sua primeira experiência no futebol europeu. O extremo vai custar 13,5 milhões de euros as campeões nacionais e assinar um contrato válido por cinco anos.



Aos 24 anos, Maxi Araújo é um pedido de Ruben Amorim, especialmente porque pode cumprir diversas posições (defensivas e ofensivas) pelo lado esquerdo. No Uruguai, começou a carreira no Montevideo Wanderers e já tem 14 internacionalizações pela seleção A.

«Um pouco cansado. Sim falei com Paulinho. É uma felicidade (reforçar o Sporting). Um sonho jogar a Liga dos Campeões? Sim, um sonho», disse o jogador.

Questionado sobre os objetivos de leão ao peito, Maxi Araújo garantiu que quer «ser campeão, jogar e dar o meu melhor».