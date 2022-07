Um novo capítulo. É assim que Chancel Mbemba encara a mudança para o Marselha, depois de ter deixado o FC Porto em final de contrato.

«Ganhámos títulos no Porto, mas tinha de virar a página. Aqui é como um segundo desafio. Vejo o Olympique na televisão. Vou aprender, estou contente por estar aqui», afirmou o central congolês.

Mbemba garantiu ter recebido «muitas ofertas», que discutiu com a família. «O Marselha é uma grande equipa. Quando olho para o meu percurso, com FC Porto e Marselha, tenho orgulho em mim», acrescentou.

Questionado se estava preparado para ser um líder no Marselha, Mbemba sorriu: Sou tímido. Mas no campo não sou tímido. Levo o meu tempo», respondeu o jogador, que foi confrontado com a polémica antiga em torno da idade.