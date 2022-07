A polémica é antiga, mas ao ser apresentado como reforço do Marselha, Chancel Mbemba foi questionado diretamente sobre a idade.

«Eu vejo como toda a gente fala... há muita gente a falar. Já faz onze anos. Mas eu sei qual é o meu objetivo, eu faço o meu trabalho. Não sei quem pode conhecer a minha idade melhor do que eu, a minha mãe e o meu pai. Não sei. Mas pronto, as pessoas continuam. Eu faço o meu trabalho», respondeu o antigo jogador do FC Porto.

De recordar que a FIFA chegou a abrir um inquérito, perante as dúvidas em torno da idade de Chancel Mbemba, já que os primeiros registos desportivos indicavam que tinha nascido em 1988, posteriormente a federação congolesa fazia referência a 1991, mas o Anderlecht tinha feito a inscrição do jogador com a data de nascimento de 8 de agosto de 1994.