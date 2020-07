Mehdi Taremi, jogador do Rio Ave, está nos planos do Benfica para a próxima época.

As boas exibições do avançado iraniano ao serviço do emblema de Vila do Conde têm aumentado a cobiça da SAD encarnada, e as conversações têm evoluído de forma positiva nas últimas semanas, de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol.

O negócio não está fechado, contudo, mas nesta altura o Benfica é o emblema nacional que cultiva maior interesse no internacional iraniano, que, em todo o caso, também está bem referenciado por FC Porto e Sporting.

«Há demonstração de interesse [do Benfica], mas acordo não há. Há demonstração de interesse do Benfica, como há de outros clubes. Estamos na fase final do campeonato e aguardamos propostas para, no momento certo, tomar uma decisão», adiantou esta sexta-feira o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, em declarações à TSF.

Mehdi Taremi, que festeja o 28.º aniversário dentro de dias (18 de julho), chegou esta época a Portugal, e soma 16 golos em 32 jogos pelo Rio Ave.

Antes representou o Al Gharafa, do Qatar, já depois de ter feito carreira no país natal, o Irão, em emblemas como Shahin Bushehr, Iranjavan e Persepolis.

Para a temporada 2020/21 o Benfica já garantiu Pedrinho e tem igualmente uma plataforma de entendimento para contratação de Helton Leite, tal como já adiantado pelo nosso jornal.