Terminou o Euro 2024, terminou a Copa América, e por isso as atenções, além dos particulares de pré-época, viram-se agora novamente para o mercado de transferências.

Os negócios continuam a mexer, e esta segunda-feira é o futebol inglês quem agita o defesa.

O Liverpool quer renovar a defesa e está interessado em Marc Guéhi, defesa do Crystal Palace que foi titular pela Inglaterra no Euro.

Por falar nisso, Mikel Merino sagrou-se campeão da Europa na noite de domingo, pela Espanha, e pode agora assinar «o contrato de uma vida»: é notícia o interesse do Arsenal e do Aston Villa no médio da Real Sociedad.

O Aston Villa, de resto, pretende também contratar Saum Abdulhamid, lateral-direito do Al Hilal, de Jorge Jesus. A equipa de Birmingham não está, no entanto, sozinha na corrida: o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, também pretende contratar o jogador saudita.

Por último, e um dia depois de o Manchester United oficializar Joshua Zirkzee, é notícia o interesse de Erik ten Hag em Viktor Tsygankov, médio do Gironia. O técnico neerlandês já terá falado com o internacional ucraniano e o clube está pronto para pagar os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão.