A Liga divulgou, na noite desta sexta-feira, a lista de atletas inscritos/contratos recebidos no organismo até às 21 horas, no último dia de mercado de transferências em Portugal.

A lista conta já com nomes como Francisco Conceição, que volta ao FC Porto por empréstimo do Ajax, ou Rúben Ribeiro, reforço do Desportivo de Chaves.

Há ainda o regresso do júnior Mauro Couto ao Sporting, depois de ter jogado no Paços de Ferreira, onde representou mesmo a equipa sénior.

Dos 15 nomes, nota ainda para o mais recente reforço do Moreirense, que chega do PSV Eindhoven: Jeremy Antonisse.

Antes, já tinham sido reveladas as listas de contratos recebidos até às 18 horas e até às 12h30.

Lista de documentação apresentada até às 22h00:

Tomás Tavares da Silva - Académico de Viseu Clube - Futebol, SAD - Prorrogação

Buba Jammeh - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Mohamed Lamine Seyba Sako - Länk Group Vilaverdense - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Daniel Morer Cabrera - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Francisco Jorge Tavares de Oliveira - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Guilherme Borges Guedes - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Luís Fellipe Rodrigues Mota - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão Plantel

Francisco Fernandes da Conceição - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Philipp Sukhikh - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Jeremy Cornelis Jacobus Antonisse - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Luís Henrique Hoffmann - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Geovany Tcherno Quenda - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Mauro Meireles Couto - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Cedência Temporária (Júnior)

Rodrigo Magro Silva - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel (Júnior)