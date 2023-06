Tudo indica que o futuro de Lionel Messi será cor de rosa.

O internacional argentino tem centrado as atenções do mercado de transferências, nesta quarta-feira, tendo em conta que parece iminente uma solução.

A mudança para a Arábia Saudita parecia já descartada, deixando duas possibilidades em aberto: o regresso ao Barcelona, que ainda tentava contornar as barreiras financeiras, ou então uma nova aventura nos Estados Unidos.

A generalidade da imprensa de Espanha e Argentina, sobretudo, antecipam agora que, salvo um «milagre» de última hora, Lionel Messi vai mesmo ser jogador do Inter Miami, clube recém-formado, com liderança do antigo internacional inglês David Beckham.

