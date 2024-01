Passaram poucos meses desde que Karim Benzema e Roberto Firmino deixaram a Europa para irem para a Arábia Saudita, mas o regresso pode estar próximo.

Esta segunda-feira, é notícia que o Chelsea pensa nos dois avançados para conseguir um reforço atacante neste mercado de inverno.

Também em Inglaterra, o Manchester United vai agitando as águas: primeiro foi Ronald Araújo a ser associado, mas o defesa do Barcelona não é unico. De Ligt, também ele defesa, também está na lista dos reds devils, e até Joshua Zirkzee pode rumar a Old Trafford para reforçar o setor ofensivo da formação de Erik ten Hag.

Por cá, o FC Porto e o Sp. Braga investiram sobretudo na formação, mas os dragões receberam outra grande notícia: a renovação de Galeno. Já o Moreirense viu partir André Luís, mas reforçou-se na Liga 3.

