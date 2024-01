O mercado de transferências de janeiro está perto de fechar e os clubes ultimam alguns negócios, como aconteceu esta segunda-feira, com várias equipas da Liga a oficializarem reforços.

Lá por fora, em Itália, a Gazzetta dello Sport adianta que o Inter de Milão já informou o FC Porto sobre as negociações que tem mantido com Mehdi Taremi. O avançado iraniano tem tudo acertado para assinar por três anos com os nerazzurri, que já planeiam a data dos exames médicos.

Uma das novelas desta janela parece ter fim à vista: Karim Benzema está em negociações para deixar o Al Ittihad e trocar de clube na Arábia Saudita. O L'Equipe escreve que o avançado deve mudar-se para Riade, sem revelar o nome da equipa.

Nota ainda para Paulo Fonseca, que pode estar prestes a pescar um dos destaques da Liga.

Acompanhe todas as movimentações do mercado de transferências no Maisfutebol.