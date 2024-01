Domingo também é dia de negociações. O mercado de transferências não pára e este domingo há vários nomes que fazem manchete em vários jornais internacionais.



Desde logo João Neves é notícia em Inglaterra. O Manchester United tem o internacional português na lista de contratações prioritárias para a próxima janela de transferências e pretendem iniciar negociações ainda este mês com o Benfica de forma a evitarem perder o jogador para outro clube. João Neves tem, lembre-se, uma cláusula de 120 milhões de euros e contrato com os encarnados até 2028.



Por sua vez, Wilson Manafá negoceia com o Botafogo. Segundo o Globo Esporte, o clube já acordou com o jogador o salário e a duração do vínculo, sendo este aguardado no Brasil para realizar exames médicos e assinar o contrato.



Brentford interessado em Reguilón, noticia o jornalista Fabrizio Romano. O emblema londrino pretende contratar o lateral-esquerdo ao Tottenham a título de empréstimo. Lembre-se que o espanhol esteve no Man. United na primeira metade da temporada, mas regressou aos «spurs».



Jordan Henderson negoceia com a Juventus, escreve a Gazzetta dello Sport. O internacional inglês quer deixar os sauditas do Al-Ettifaq e já iniciou conversas com o clube italiano - o empréstimo é o cenário mais provável adianta a mesma fonte.



No mercado nacional destaque para a chegada iminente de Álvaro Fernández ao Benfica.