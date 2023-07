Aleksander Mitrovic prometeu nunca mais jogar pelo Fulham, depois de ver duas propostas do Al Hilal serem rejeitadas, e agora os milhões sauditas também andam atrás de Marco Silva.

É notícia em Inglaterra que o Al-Ahli ofereceu um contrato de dois anos e 45 milhões de euros ao técnico português do Fulham, isto numa altura em que Sadio Mané se prepara para ser a nova estrela a rumar à Arábia, no caso para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

Na Europa, e depois de falhada a contratação de Sabitzer, a prioridade da Roma é portuguesa: Renato Sanches. Nesta altura, de acordo com o Footmercato, o clube de José Mourinho já negoceia com o PSG o empréstimo do médio luso.

Mas há mais, como o provável destino de Carlos Borges, e não só. Acompanhe aqui as notícias do mercado de transferências.