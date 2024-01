O mercado de transferências continua a rolar a todo o gás, e esta quarta-feira é mais um dia em que as movimentações estão a ferver.

Por cá, é o Benfica quem se está a mexer, com a negociação por Marcos Leonardo com o Santos, isto já depois de o Sporting ter oficializado o primeiro reforço de inverno: Rafael Pontelo.

Lá fora, o Manchester United é quem dá mais manchetes: os red devils procuram arrumar a casa e estão prestes a emprestar Jadon Sancho ao Borussia Dortmund. Em sentido contrário, Choupo-Moting (Bayern Munique) é um nome que interessa para o ataque da equipa de Erik ten Hag.

Em Itália, é notícia o interesse de José Mourinho em Eric Dier: a Roma procura um defesa-central e vê no internacional inglês uma solução. Dier (ex-Sporting) termina contrato com o Tottenham daqui a seis meses e pode estar a caminho de um reencontro com Mourinho.

