O mercado de transferências decorre a «todo o gás» e os principais clubes estão a movimentar-se.

Em Espanha, o Real Madrid está a fazer um último esforço para ter Leny Yoro no arranque da pré-época, enquanto Saúl Ñíguez e Marc Guiu entraram na rota do Sevilha. Nota ainda para Manuel Ugarte, que teve pouco espaço na primeira temporada no PSG e está no radar do Barcelona, de acordo com o Mundo Deportivo.

O futuro de Ángel Di María é outro dos destaques deste defeso, com o Besiktas à procura de ultimar um acordo, enquanto o argentino só quer tomar uma decisão após a Copa América.

Já em Inglaterra, segundo a Sky Sports, o Manchester United levou uma nega do Everton após uma segunda oferta por Jarrad Branthwaite. Por outro lado, os «red devils» estarão perto de fechar a saída de Mason Greenwood.

Em Itália, Khéphren Thuram faz exames médicos na Juventus esta terça-feira.

De destacar ainda que José Mourinho pretende contratar Allan Saint-Maximin para o Fenerbahçe. O extremo francês passou a última temporada nos sauditas do Al Ahli e vê com bons olhos um regresso ao futebol europeu, ficando a faltar o acordo entre clubes.

Por cá, o Gil Vicente está perto de fechar a contratação de Sandro Cruz, ex-Benfica, junto do Desp. Chaves.

