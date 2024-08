Aymeric Laporte está há um ano no Al Nassr, mas já não quer continuar na Arábia Saudita. O defesa-central pediu para deixar a equipa de Luís Castro, com o Real Madrid à espreita, e provocou uma reunião de emergência entre o técnico português e os dirigentes do clube.

Na Alemanha, o Bayern Munique rejeitou propostas do Manchester United por De Ligt e Mazraoui, mas está em vias de recrutar Désire Doué ao Rennes. O prodígio francês de 19 anos também é cobiçado pelo PSG, mas prefere rumar à Baviera.

O Manchester United não conseguiu, para já, contratar De Litg e Mazraoui, mas está em vias de vender Wan-Bissaka. Resta saber para onde. O West Ham estava bem posicionado para contratar o lateral-direito, mas o Inter de Milão intrometeu-se na cena nas últimas horas.

Em Itália, continua a ser notícia David Neres. No Nápoles há consenso para que se avance pelo extremo brasileiro, mas para já ainda não foi feita qualquer proposta.

