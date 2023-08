O mercado de transferências de verão continua ativo e, este sábado, em Espanha, é notícia o futuro do futebolista francês Kylian Mbappé, que vai continuar no Paris Saint-Germain, mas pode ter via aberta para finalmente rumar ao Real Madrid em 2024, algo que os parisienses não querem que aconteça de forma gratuita.

Em Inglaterra, o Tottenham estará atento ao futebolista português Jota, que pode estar de saída do Al-Ittihad, cerca de dois meses depois de ter chegado ao campeão da Arábia Saudita. A concretizar-se a mudança, Jota pode reencontrar, no emblema inglês, o seu antigo treinador no Celtic, Ange Postecoglou.

Praticamente certo no futebol inglês está Mohammed Kudus, que realiza exames médicos este sábado, com vista à transferência do Ajax para o West Ham.

Em Itália, o Nápoles viu fugir a possibilidade Gabri Veiga e tem várias opções em mente para o meio-campo, com Giovani Lo Celso à cabeça.

Tudo isto num dia em que já foram oficializadas as chegadas de Sardar Azmoun à Roma e de Alexis Sánchez ao Inter de Milão.

