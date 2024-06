O golo é a maior festa do futebol, e por isso é tão procurado e valioso. Nesta janela de transferências, não é exceção.

Esta quarta-feira, há dois avançados a fazer as manchetes lá fora: Romelu Lukaku e Benjamin Sesko.

O primeiro já tinha o interesse do Nápoles, mas agora conta também com o do Milan. Os rossoneri já fizeram saber deste interesse ao Chelsea, mas os londrinos, para já, só pensam em vender o belga.

Ora, com Lukaku a sair, pode haver Benjamin Sesko a entrar. O Arsenal já tinha a jovem promessa do Leipzig na lista, e agora o Chelsea, confiante, junta-se à corrida.

O Chelsea está em todas, quer a comprar quer a vender, e por isso Conor Gallagher e Ian Maatsen também estão em destaque esta manhã.

Enquanto isso, o Tottenham arruma a casa: foi oficializada a saída de quatro jogadores, incluindo a de Eric Dier, defesa ex-Sporting que esteve emprestado ao Bayern Munique.

ACOMPANHE AQUI AS PRINCIPAIS INCIDÊNCIAS DO MERCADO.