O mercado de transferências de verão de 2024 ainda não abriu oficialmente, mas já há quem pense no mercado de 2025, como é o caso do Real Madrid.

Segundo o jornal Marca, o Real Madrid tem um «pacto» com o jogador para que este cumpra mais uma época no Bayer Leverkusen antes de se juntar ao campeão espanhol.

Mas há, sim, quem se mexa já para esta temporada. O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio, continua à procura de reforços e já definiu um alvo para a baliza: Wojciech Szczesny, guarda-redes da Juventus.

Em Inglaterra, o destaque é o Tottenham: cinco anos depois de contratar Tanguy Ndombélé por 60 milhões de euros, os spurs preparam-se para deixar sair o médio a um ano do final do contrato e... a custo zero.

Mais surpreendente do que isso só o Wrexham, que continua a sonhar com a contratação do já reformado Gareth Bale.

