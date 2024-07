O mercado começa agora a ganhar outro ritmo e esta sexta-feira são várias as notícias que prometem agitar os próximos dias.

Desde logo, o Manchester City enfrenta uma situação complicada: Julián Álvarez quer ter mais minutos e pediu para sair. O problema é que os citizens pedem nada mais nada menos do que 95 milhões de euros pela transferência do internacional argentino. O Atlético de Madrid está à espreita.

No Barcelona, são dois os dossiers: no ataque, Vítor Roque pode estar de saída. O Al Hilal, de Jorge Jesus, tem interesse no jogador brasileiro e os culés estão dispostos a vendê-lo. Cabe ao jogador decidir se quer ir para a Arábia Saudita.

O clube catalão olha também para reforços, e tem Dani Olmo na mira: a primeira proposta foi prontamente rejeitada pelo Leipzig e agora há um adversário de peso na corrida pelo médio espanhol: o Manchester City.

Enquanto isso, o Arsenal quer contratar Fabián Ruiz e já iniciou contactos com o Paris Saint-Germain, clube que se prepara para receber João Neves. No entanto, os gunners têm de abrir uma vaga no plantel.

