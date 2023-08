O mercado de transferências está a ferver e há vários nomes que são notícia esta terça-feira como Jorge Sánchez ou Kolo Muani.



O internacional mexicano é esperado esta terça-feira na Invicta para assinar pelo FC Porto. Fabrizio Romano, jornalista especialista no mercado de transferências, partilhou uma fotografia do jogador de 25 anos com o seu representante antes da viagem para Portugal. Sánchez vai reforçar os dragões por empréstimo do Ajax.



Por sua vez, o Eintracht Frankfurt recusou uma proposta de 80 milhões de euros do PSG por Kolo Muani, noticia a Sky alemã. Os parisienses não desistem do avançado gaulês e vão apresentar nova oferta nos próximos dias: 80 milhões mais o passe de Hugo Ekitiké.



Eden Hazard está a pensar em retirar-se. O internacional belga está livre desde que deixou o Real Madrid e já recusou propostas de Inglaterra, Turquia, Bélgica e Arábia Saudita. O Footmercato escreve que o jogador está a ponderar pendurar as chuteiras e continuar a viver em Madrid.



