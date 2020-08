O Moreirense anunciou este domingo a contratação de Yan, emprestado pelo Palmeiras por três épocas.

O emblema português fica com opção de compra do passe do extremo de 21 anos, que tinha estado cedido o Sport Recife.

Esta é a segunda experiência em Portugal para Yan, que na primeira metade de 2019 marcou dois golos em 13 jogos pelo Estoril.

O extremo brasileiro é o terceiro reforço do Moreirense para 2020/21, depois de Pedro Amador (Sp. Braga) e Nahuel Ferraresi (emprestado pelo Manchester City).