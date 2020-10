Sébastien Corchia está de regresso a França para representar o Nantes.

O lateral direito rescindiu contrato com o Sevilha no passado fim de semana, e foi na condição de jogador livre que agora assumiu um compromisso de três anos com o Nantes.

Corchia representou o Benfica na temporada 2018/19, por empréstimo do Sevilha, mas fez apenas oito jogos pela equipa principal e mais dois pela equipa B, também devido a algumas lesões sofridas.

Na última temporada esteve no Espanhol, também por empréstimo, mas fez apenas sete encontros.