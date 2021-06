CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira voltou a frisar esta quarta-feira que todos os clubes portugueses são obrigados a fazer vendas para equilibrar as vendas.

Ainda assim, o dirigente garante que os encarnados não andam a tentar vender os seus ativos por essa Europa fora.

«O nosso objetivo não é nunca fazer do trading dos jogadores a nossa atividade principal. O nosso objetivo é contratar os melhores para termos sucesso no relvado. Mas o trading é fundamental para 90 por cento dos clubes é fundamental. Só assim conseguimos equilibrar as contas», afirmou, em entrevista à TVI24.

«Tenho sempre de vender jogadores. Todos os anos, todos os clubes portugueses têm de vender jogadores. Se pensamos em vender o Seferovic? Não equacionamos e nem temos qualquer proposta. Não anda nenhum caixeiro-viajante com uma malinha a percorrer a Europa para vender jogadores», prosseguiu.

Soares de Oliveira mostra-se confiante no apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga das Campeões, mas reconhece que terá de fazer ajustes caso as águias falhem esse objetivo.

«Primeiro quero acreditar que o que nos aconteceu o ano passado [falhar a Champions] é uma anormalidade. Pode acontecer, mas numa eliminatória a duas mãos é mais difícil. Temos confiança. Faremos os ajustes que tivemos de fazer se não passarmos. Se chegarmos ao final de agosto e as coisas não correrem como o esperado, teremos de fazer ajustes. Pode ser necessário reduzir massa salarial, reduzindo salários ou reduzindo o número de jogadores que temos sob contrato», atirou.