O irmão de João Palhinha, que é também representante do internacional português, deixou uma mensagem nas redes sociais a propósito da transferência falhada para o Bayern de Munique. Sem referências ao Fulham, que não permitiu a conclusão do negócio por não ter encontrado um substituto, Gonçalo deixa muitos elogios à postura da equipa alemã.

«O que fica de Munique? Não mataram o sonho, apenas o adiaram», começa por escrever.

«Com a Seleção Nacional arranca uma nova etapa, e o João está preparado e focado para a vencer. Tenho um orgulho muito grande no irmão e no jogador que represento! Muito grande!», acrescenta Gonçalo, antes das «palavras de apreço, reconhecimento e obrigado a toda a estrutura do Bayern».

«Se já sabíamos o quão grande era o clube , maior o é depois de lá termos saído, independentemente do que aconteceu. O respeito e o carinho das pessoas da estrutura do Bayern que nos acompanharam, marcaram-nos pela diferença no respeito, honestidade e profissionalismo. O carinho pelo clube na nossa família irá ficar para sempre, apesar de o meu irmão não ter assinado», conclui o irmão e representante do internacional português, que fecha a mensagem com o lema do Bayern: «Mia san mia!!!»