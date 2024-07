Neto está decidido a jogar pelo menos mais uma época antes de encerrar a carreira como jogador e, segundo apurou o Maisfutebol, tem avaliado algumas ofertas e sondagens nas últimas semanas.

Livre no mercado, depois de ter visto encerrado o contrato com o Sporting, o experiente central mais recentemente foi alvo de AVS SAD e Nacional. Ambas as conversas, entretanto, não avançaram.

Neste momento, o defesa de 36 anos tem, se quiser, uma promessa de regresso ao Varzim, atualmente na terceira divisão, onde foi formado, e outras consultas da Segunda Liga. Ainda prefere, porém, um novo desafio na primeira divisão.

Outra opção concreta no horizonte próximo para Neto, se assim bem entender, é trabalhar na estrutura do Sporting, depois de cinco temporadas como jogador, tendo feito 107 jogos oficiais e um golo.