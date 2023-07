O Nice está a negociar o regresso de Ricardo Pereira, noticiou o Foot Mercato e confirmou o Maisfutebol.



O clube francês já apresentou uma oferta junto do Leicester para recrutar o internacional português por empréstimo. Embora tenha contrato com os «foxes» até 2026, há a possibilidade concreta do lateral-direito regressar ao Nice, clube que representou entre 2015 e 2017 por empréstimo do FC Porto



O Leicester foi uma das equipas que foi despromovida da Premier League na época passada. A descida ao segundo escalão levou o clube a perder algumas das principais figuras como James Maddison, Harvey Barnes e Tielemans.



Ricardo Pereira está no clube inglês desde 2018 e desde então cumpriu 124 jogos e conquistou dois títulos: a Supertaça inglesa e a Taça de Inglaterra.