O mercado de transferências de futebolistas fechou à meia-noite do dia 3 de fevereiro, nas principais ligas europeias e até na endinheirada Arábia Saudita, mas isso não quer forçosamente dizer que não se possa vir a assistir a entradas em alguns plantéis, nos próximos dias.

Os clubes que pretendam colmatar alguma vaga deixada em aberto no mercado de inverno ainda o poderão fazer recorrendo a futebolistas livres, que não tivessem contrato com qualquer clube antes do fecho da última janela de transferências.

E são muitas as opções. De lendas vivas do futebol, como Sergio Ramos, a jogadores que, no passado, já movimentaram muitas dezenas (alguns deles centenas até) de milhões de euros, casos de Raheem Sterling, Paco Alcácer ou Alex Oxlade-Chamberlain.

Mas também há craques com rasto na Liga portuguesa, com James Rodríguez à cabeça, numa lista que conta ainda com nomes como os de Fernando, Juan Bernat, Luiz Phellype ou Rui Pedro, entre muitos outros.

O exercício é simples, e por norma aliciante: quem, deste catálogo, gostaria de ver no seu clube? As possibilidades são diversas. E de qualidade!