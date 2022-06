«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

A grande ironia do futebol moderno é perceber que, aqueles que mais reclamam do mercado de transferências, são os que têm o maior poder financeiro na hora da assinatura do cheque. Aqueles que acreditamos ter a maior capacidade profissional para fazer mais com menos.



Não é de hoje que a Premier League é a principal "lavandaria" de contratações de jogadores - favor não levar a expressão ao pé da letra. É "apenas" onde o sujo fala do mal lavado. É, sobretudo, o palco da hipocrisia dos dois melhores treinadores do mundo: Pep Guardiola e Jurgen Klopp.



Guardiola foi o primeiro a ter pachorra de criticar os milhões gastos pelos rivais. O desabafo público acabou por surtir efeito: prontamente viu o Manchester City bater o recorde inglês ao pagar 100 milhões de libras por Jack Grealish e hoje ri com os 52 milhões de libras (sem contar os valores de comissões) desembolsados para ter Erling Haaland.



Klopp ficou "ofendido" com as palavras do rival - e também com as recentes compras astronômicas do Chelsea - e chegou a responder dizendo que o Liverpool é "um clube diferente" no ataque ao mercado. Tão diferente que caminha para gastar até 85,5 milhões de libras por Darwin Núñez.



A bizarrice do falso discurso da dupla que domina a Inglaterra é equivalente especialmente às supervalorizações de outra dupla: Grealish e Núñez. Dois atacantes de peso que (ainda) estão distantes dos valores que estão movimentando.



Curioso agora para ver o que Pep Guardiola e Jurgen Klopp, agora no mesmo barco (ou transatlântico), vão falar da promessa de Marina do Newcastle ou das tais decisões de Kylian Mbappé no PSG.