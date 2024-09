O Chelsea é o campeão do mercado, pelo menos em quantidade.

Os blues estiveram muito ativos nos últimos meses e contrataram mais de uma dezena de jogadores, entre os quais os portugueses João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga. Ora, esta é uma tendência que já vem de há mais tempo e que faz do Chelsea o clube que mais gastou dinheiro ao longo dos últimos anos para compor o seu plantel, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol.

Num top dez dominado pelo futebol inglês, o emblema de Londres surge na primeira posição, com 1263 milhões de euros investidos, divididos por 25 futebolistas.

Logo atrás, no segundo posto, aparece o Manchester United, à frente do rival Manchester City.

De resto, e na perspetiva portuguesa, Benfica, Sporting e FC Porto estão longe destas andanças. Deste trio, as águias foram quem mais gastaram e estão na 41.ª posição, enquanto os leões estão em 47.º e os dragões no lugar 52.

Por último, destaque para o Al Hilal, de Jorge Jesus: é a primeira equipa não europeia a aparecer na lista, no 13.º posto.

VEJA NA GALERIA ACIMA ASSOCIADA OS DEZ CLUBES QUE MAIS GASTARAM PARA CONSTRUIR O PLANTEL E COMO ESTÃO BENFICA, SPORTING E FC PORTO.