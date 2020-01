O Hertha de Berlim assegurou a contratação de Krzysztof Piątek ao AC Milan.



O internacional polaco muda-se para a capital da Alemanha sem que os clubes tenham revelado os valores do negócio. No entanto, a imprensa italiana fala numa verba acima dos vinte milhões de euros.



O Hertha também não divulgou a duração do contrato com o avançado de 24 anos, referindo-se apenas a um vínculo «de longa duração».



Piatek chegou a Itália pela porta do Génova e em meio ano mudou-se para os rossoneri. Após 16 golos em 41 jogos num ano, o jogador muda-se para a Bundesliga.