Afonso Moreira renovou contrato com o Sporting até 2028, num novo vínculo que conta com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Na formação do emblema verde e branco desde 2017, o jovem jogador estreou-se pela equipa principal na presente temporada no duelo contra o Vizela, da primeira jornada da Liga, e desde então tem estado às ordens de Ruben Amorim.

«É o concretizar de um sonho de menino e só me cabe a mim retribuir esta oportunidade», destacou o jovem jogador que, em declarações às plataformas do clube, recordou a sua estreia pela equipa principal no início da temporada. «É o objectivo de todos os miúdos que estão aqui e eu fui mais um para que possam ver que, se trabalharem e acreditarem, são capazes de chegar», acrescentou.

Afonso Moreira já participou em oito jogos da formação secundária do Sporting, mas destaca as vantagens de treinar integrado na equipa principal. «Há um ambiente familiar, onde nos damos todos muito bem e sinto-me muito acolhido pelo clube e pelas suas pessoas», destacou.

Apesar de ter apenas 18 anos, Afonso fala já num longo período de leão ao peito. «Desde os meus oito ou nove anos comecei a fazer torneios por este clube e, depois, [em 2017] vim morar para a Academia e aqui estou até aos dias de hoje», destacou ainda.



