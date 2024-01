O médio camaronês Lucien Agoumé é reforço do Sevilha, oficializou esta quarta-feira o clube espanhol.

Agoumé, de 21 anos, chega ao Sevilha «cedido com opção de compra» e é o primeiro reforço de inverno confirmado para a equipa espanhola.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Em 2023/24, Agoumé tinha apenas uma aparição na equipa principal do Inter de Milão, no campeonato, ante a Salernitana.

Com grande parte da formação feita no Sochaux, de França, onde subiu a sénior, chegou aos juniores do Inter em 2019/20 e, nas duas épocas anteriores, foi emprestado aos franceses do Troyes e do Brest.