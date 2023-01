O futebolista espanhol Álex Moreno é reforço do Aston Villa, proveniente do Betis. Os dois clubes confirmaram a transferência na tarde desta quarta-feira.

Moreno deixa o Betis ao fim de três épocas e meia, sendo que tinha contrato até 2025.

Os dois clubes não detalharam o valor do negócio, nem o Aston Villa a duração de contrato com o atleta de 29 anos, que também já representou Rayo Vallecano, Elche, Maiorca, Llagostera, Vilafranca e, na formação, o Barcelona.

De acordo com a imprensa inglesa, nomeadamente a Sky Sports e o The Athletic, o negócio terá envolvido cerca de 15 milhões de euros.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @AlexMoreno for an undisclosed fee! 🙌