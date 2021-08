Alex Soares, médio português ex-Moreirense, é o mais recente reforço do Volos FC, clube da principal liga grega.

O jogador de 30 anos, que em Portugal representou também o Marítimo e o Esperança de Lagos, terá a sua terceira aventura no estrangeiro, depois de passagens pelo Panserraikos, da Grécia, e do Omonia, do Chipre.