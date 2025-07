Alfon González é reforço do Sevilha, anunciou esta terça-feira o clube espanhol.

«Alfonso González Martínez, conhecido como Alfon, tornou-se na primeira contratação do Sevilha para a temporada 2025/26», lê-se no comunicado oficial, do clube espanhol.

Depois de terminar contrato com o Celta de Vigo, o extremo de 26 anos assinou contrato de três temporadas com o Sevilha.

Ao longo da carreira, Alfon representou também o Albacete, Internacional de Madrid, Getafe B, Racing Santander e Real Murcia.

