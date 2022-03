O Pharco, da Liga Egípcia, anunciou este domingo a contratação de Nuno Almeida para o cargo de treinador da equipa principal, tendo o português assinado por ano e meio.

Nuno Almeida é um antigo adjunto de Jesualdo Ferreira, entre outros clubes no Zamalek, por exemplo, e que agora vai ser adversário do Professor na Liga Egípcia.

«Depois de falar com o presidente, acreditei no projeto do Pharco, um projeto diferente e me dará a oportunidade de ter sucesso. Todos os jogos na Liga Egípciasão muito difíceis, mas vamos fazer tudo da maneira correta para atingir bons resultados, que satisfaçam anossa ambição», disse Nuno Almeida.