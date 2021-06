O futebolista brasileiro Maicon, campeão europeu pelo Inter de Milão de José Mourinho em 2010, foi confirmado esta segunda-feira como reforço do Tre Penne, clube de San Marino.

Em nota oficial, através das redes sociais, o Tre Penne dá conta da contratação do jogador, mas sem revelar a duração do vínculo. No entanto, nota que Maicon «vai juntar-se» ao clube, pelo menos, para a jornada europeia que se avizinha.

O clube de San Marino, note-se, vai lutar pelo acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa da UEFA: entra em ação na primeira pré-eliminatória, cujo sorteio é na terça-feira.

O internacional brasileiro, hoje com 39 anos e perto de fazer 40, no próximo dia 26 de julho, conhece assim um novo e improvável desafio de carreira, que começou, como sénior, no Cruzeiro, passando pelo Mónaco, Inter de Milão, Manchester City, Roma, Avaí, Criciúma e Villa Nova-MG.