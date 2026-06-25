A saga continua. O Fukushima United, da terceira divisão do Japão, anunciou a renovação do empréstimo da lenda do futebol nipónico Kazu Miura, de 59 anos, por mais uma temporada, a 42.ª da carreira.

«Rei Kazu», como é conhecido, estreou-se no futebol profissional no Santos, do Brasil, em 1986, e segue firme. Passou por mais clubes no Brasil, Itália, Croácia, Austrália e Portugal, entre 2022 e 2024, na UD Oliveirense.

O avançado, que em fevereiro completa 60 anos, é o jogador mais velho a atuar numa liga profissional.

Antigo internacional pelo país do sol nascente, conquistou 13 títulos ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

«Na última temporada, o caloroso apoio dos adeptos foi uma grande fonte de força para mim. Continuarei a dedicar-me com paixão e a dar o meu melhor nos treinos para contribuir para a subida de divisão», sublinhou aos meios oficiais do clube.

O Fukushima United terminou a J3 League de 2025 na décima posição, com 56 pontos.