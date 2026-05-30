Agora é oficial: o Liverpool anunciou a saída de Arne Slot do cargo de treinador. Depois de uma temporada de pleno sucesso, em 2024/25, em que conduziu a equipa de Anfield à conquista do título, com uma vantagem de dez pontos sobre o Arsenal, esta temporada o treinador neerlandês não foi além de um quinto lugar, ficando a 25 pontos dos «gunners».

«O Liverpool FC pode confirmar que Arne Slot vai deixar o seu cargo de treinador principal com efeito imediato e que o processo para nomear um sucessor está em curso. Ele sai com um título da Premier League no seu currículo e o nosso mais profundo agradecimento e apreço», escreveu o clube de Anfiled.

Além dos resultados desportivos, a temporada do Liverpool ficou marcada por um evidente mal-estar de Mohamed Salah, principal figura dos «reds», com o treinador neerlandês de 47 anos, com o internacional egípcio a manifestar vontade de deixar o clube no final da época.