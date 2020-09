O Arouca oficializou esta terça-feira a contratação de Cristian Vassilakis. O avançado espanhol chega ao emblema da II Liga por empréstimo com opção e compra.

«O jovem jogador espanhol, de 19 anos, com passagens nos escalões de formação de Valência, Villarreal e Real Madrid, clube pelo qual venceu a UEFA Youth League na época passada, chega à nossa equipa por empréstimo. 'Vassi', como é conhecido, pode jogar nas três posições mais adiantadas do terreno», escreveu o clube, em comunicado.

Vassilakis é assim o 14.º reforço do Arouca para o regresso à II Liga. A equipa orientada por Armando Evangelista entrou com o pé esquerdo na competição, ao perder em casa do Estoril, por 1-0.