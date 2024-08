Amadou Danté foi confirmado, este domingo, como reforço do Arouca.



Segundo informam os arouquenses, o internacional maliano chega à Serra da Freita por empréstimo dos austríacos do Sturm Graz. O negócio incluiu, de acordo com o clube, opção de compra sobre o defesa esquerdo de 23 anos.



Nascido no Mali, destacou-se na formação que conquistou a CAN sub-20 de 2019, valendo-lhe uma transferência da terra natal (Yeelen Olympique) para os austriacos do Sturm Graz.



Danté esteve cedido ao Hartberg em 2019/20 e nos anos seguintes fixou-se no Sturm Graz: cumpriu 125 jogos e conquistou um campeonato e duas taças da Áustria. No último ano o central jogou no Zurique por empréstimo.

Este é o 10.º reforço do Arouca para 2024/25 depois de Chico Lamba, Nico Mantl, Pablo Gozálbez, Tiago Esgaio, Alex Pinto, Jose Fontán, Taichi Fukui, Henrique Araújo e Ivo Rodrigues.