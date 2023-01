O futebolista congolês André Bukia vai jogar no Al Batin, da Arábia Saudita, por empréstimo do Arouca. O clube da I Liga portuguesa confirmou, na tarde desta terça-feira, a cedência do avançado/extremo de 27 anos.

«O Futebol Clube de Arouca comunica que acordou com o Al-Batin a cedência temporária do jogador Bukia. Jogará, até ao final da temporada», refere o Arouca, em nota oficial.

Bukia tem sido um dos destaques da equipa comandada por Armando Evangelista e levava 21 jogos e três golos pelos arouquenses em 2022/23.

Com passagens pela formação do Penafiel e do Sp. Braga, Bukia jogou como sénior no Vila Real e rumou depois ao Boavista, antes do Arouca. Pelo meio, em 2019, jogou por empréstimo nos cazaques do Kaysar.

O Al-Batin é o atual 16.º e último classificado da primeira liga da Arábia Saudita, que tem como atual líder o Al Nassr, o novo clube do português Cristiano Ronaldo.