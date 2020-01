O Aston Villa garantiu a contratação do avançado Mbwana Samatta, para as próximas quatro épocas e meia.

O goleador de 27 anos, internacional pela seleção da Tanzânia, representava o Genk da Bélgica há quatro anos, desde meados da época 2015/2016. Na última temporada, foi o segundo melhor marcador do campeonato belga, com 23 golos dos 32 feitos em 51 jogos em 2018/2019.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Samatta chegou à Europa pela porta do Genk, após ter despontado no TP Mazembe, da República Democrática do Congo. O próximo passo é na Premier League de Inglaterra, após ter feito já dez golos em 28 jogos pelo Genk nesta época. Três desses golos foram na Liga dos Campeões: dois ao Salzburgo e um ao Liverpool.

MERCADO: tudo o que se passa no mundo das transferências

🇹🇿 #KaribuSamatta! 🇹🇿



We are delighted to confirm the signing of @Samagoal77_ on a four-and-a-half-year deal! ✍️



Breaking news brought to you by @eToro.#AVFC